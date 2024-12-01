Один из венчурных инвесторов компании заметил, что данное сотрудничество может значительно ускорить расширение аудитории.

Компания OpenAI ориентируется на разработку новых продуктов на базе искусственного интеллекта, создание собственных центров обработки данных и сотрудничество с Apple для ускорения роста своей пользовательской базы. В следующем году разработчик ChatGPT намерен увеличить охват до 1 миллиарда пользователей.

Спустя два года с момента запуска ChatGPT, число активных пользователей достигло 250 миллионов в неделю. OpenAI планирует расширение аудитории с помощью внедрения так называемых ИИ-агентов, собственного поисковика на основе нейросетей и интеграции ChatGPT с устройствами Apple.

Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, заявила, что в 2025 году компания станет самостоятельной исследовательской лабораторией, обслуживающей миллионы людей и, возможно, миллиарды пользователей по всему миру. Этот масштабный план связан с преобразованием стартапа, который за девять лет прошел путь к статусу глобального технологического гиганта, готовящегося к новой «эпохе интеллекта» по версии Сэма Альтмана, основателя и генерального директора OpenAI.

В октябре текущего года компания провела успешный раунд финансирования, собрав более 6 миллиардов долларов, что повысило её рыночную стоимость до 150 миллиардов долларов — лучшего показателя среди стартапов Кремниевой долины. Фрайар отметила, что OpenAI продолжит привлекать дополнительные средства как через акционерный, так и через долговой капитал, добавив, что затраты на развитие технологий языковых моделей колоссальны.

Для достижения своих амбициозных целей OpenAI собирается инвестировать в создание кластеров центров обработки данных в нескольких городах США, что соответствует стратегии других крупных технологических компаний, таких как Google и Amazon. Вице-президент OpenAI Крис Лихейн подчеркнул, что ключевыми ресурсами для успеха в соревнованиях в сфере ИИ являются «чипы, данные и энергия».

С момента неоднозначного руководства Сэма Альтмана, который на время был отстранён от должности, OpenAI быстро изменяется, увеличив количество сотрудников в пять раз до более 2000 человек. В это время компания запустила переход от некоммерческой модели к коммерческой, что требовало более активной реализации краткосрочных продуктов, способствующих росту доходов в условиях растущих затрат.

Сообщается, что OpenAI тратит более 5 миллиардов долларов в год и близка к безубыточности. Новые сотрудники остаются преданными миссии компании, однако им необходимо сосредоточиться на создании практических инструментов на базе нейросетей.

Фрайар отметила, что запуск ИИ-агентов, которые будут выполнять различные задачи в интернете, станет ключевым направлением для компании в 2025 году. Она предполагает, что эти агенты станут востребованными помощниками для обычных людей, включая работающих матерей, и что в 2025 году появятся успешные решения для повседневных задач.

Кроме ожидаемых ИИ-агентов, интеграция ChatGPT в миллиарды устройств Apple сыграет важную роль в росте пользовательской базы OpenAI. Один из венчурных инвесторов компании заметил, что данное сотрудничество может значительно ускорить расширение аудитории.