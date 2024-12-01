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ChatGPT, по прогнозам OpenAI, будет использоваться каждым восьмым жителем планеты к 2025 году
Один из венчурных инвесторов компании заметил, что данное сотрудничество может значительно ускорить расширение аудитории.

Компания OpenAI ориентируется на разработку новых продуктов на базе искусственного интеллекта, создание собственных центров обработки данных и сотрудничество с Apple для ускорения роста своей пользовательской базы. В следующем году разработчик ChatGPT намерен увеличить охват до 1 миллиарда пользователей.

Спустя два года с момента запуска ChatGPT, число активных пользователей достигло 250 миллионов в неделю. OpenAI планирует расширение аудитории с помощью внедрения так называемых ИИ-агентов, собственного поисковика на основе нейросетей и интеграции ChatGPT с устройствами Apple.

Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, заявила, что в 2025 году компания станет самостоятельной исследовательской лабораторией, обслуживающей миллионы людей и, возможно, миллиарды пользователей по всему миру. Этот масштабный план связан с преобразованием стартапа, который за девять лет прошел путь к статусу глобального технологического гиганта, готовящегося к новой «эпохе интеллекта» по версии Сэма Альтмана, основателя и генерального директора OpenAI.

В октябре текущего года компания провела успешный раунд финансирования, собрав более 6 миллиардов долларов, что повысило её рыночную стоимость до 150 миллиардов долларов — лучшего показателя среди стартапов Кремниевой долины. Фрайар отметила, что OpenAI продолжит привлекать дополнительные средства как через акционерный, так и через долговой капитал, добавив, что затраты на развитие технологий языковых моделей колоссальны.

Для достижения своих амбициозных целей OpenAI собирается инвестировать в создание кластеров центров обработки данных в нескольких городах США, что соответствует стратегии других крупных технологических компаний, таких как Google и Amazon. Вице-президент OpenAI Крис Лихейн подчеркнул, что ключевыми ресурсами для успеха в соревнованиях в сфере ИИ являются «чипы, данные и энергия».

С момента неоднозначного руководства Сэма Альтмана, который на время был отстранён от должности, OpenAI быстро изменяется, увеличив количество сотрудников в пять раз до более 2000 человек. В это время компания запустила переход от некоммерческой модели к коммерческой, что требовало более активной реализации краткосрочных продуктов, способствующих росту доходов в условиях растущих затрат.

Сообщается, что OpenAI тратит более 5 миллиардов долларов в год и близка к безубыточности. Новые сотрудники остаются преданными миссии компании, однако им необходимо сосредоточиться на создании практических инструментов на базе нейросетей.

Фрайар отметила, что запуск ИИ-агентов, которые будут выполнять различные задачи в интернете, станет ключевым направлением для компании в 2025 году. Она предполагает, что эти агенты станут востребованными помощниками для обычных людей, включая работающих матерей, и что в 2025 году появятся успешные решения для повседневных задач.

Кроме ожидаемых ИИ-агентов, интеграция ChatGPT в миллиарды устройств Apple сыграет важную роль в росте пользовательской базы OpenAI. Один из венчурных инвесторов компании заметил, что данное сотрудничество может значительно ускорить расширение аудитории.

#chatgpt
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