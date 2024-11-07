Это исследование подчеркивает важность вторичного использования пластиковых отходов и демонстрирует потенциал для создания устойчивых технологий в будущем.

Группа учёных из Австралии и Латвии сделала открытие, которое может изменить представление о переработке пластиковых отходов. Они разработали метод, позволяющий превращать полистирол — широко используемый, но трудноразлагаемый материал — в источник чистой и практически неистощимой энергии. Исследование показало, что полистирол, используемый в упаковке и других продуктах, способен генерировать статическое электричество, которое можно накапливать и использовать для получения электроэнергии.

Полистирол, который ежегодно производится в объёме около 25 миллионов тонн, часто оказывается на свалках, поскольку лишь небольшая часть этого материала подлежит переработке. Из-за своих свойств он может разлагаться до 500 лет и более, что делает его настоящей экологической проблемой. Однако именно эти же характеристики сделали его идеальным кандидатом для создания электростатических генераторов.

Исследователи из Австралийского университета RMIT и Латвийского технического университета обнаружили, что обдуваемые потоком воздуха тонкие пластинки полистирола способны эффективно вырабатывать статическое электричество. Для этого пластинки должны быть толщиной всего в десять раз меньше человеческого волоса. Когда воздух проходит между такими пластинами, они трутся друг о друга, создавая статический заряд. Этот заряд затем может быть направлен на зарядку конденсаторов и использование в электрических цепях.

Учёные предлагают устанавливать такие электростатические генераторы в местах с постоянным движением воздуха, например, в системах вентиляции. Эти установки могут не только обеспечивать электроэнергией местные сети, но и снижать потребление энергии кондиционеров на 5%, если интегрировать систему сбора статического электричества в существующие климатические системы.

Параллельно с разработкой генераторов из вторсырья учёные также углубились в изучение природы возникновения статического заряда, что способствовало дальнейшему развитию фундаментальной науки. Ранее аналогичные исследования проводились в США, где учёные изучали электростатические свойства шерсти домашних животных.

Новое открытие не только предлагает эффективное решение проблемы утилизации полистирола, но и открывает новые возможности для использования этого материала в качестве источника энергии.