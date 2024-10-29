«Якут» может стать важным шагом в популяризации культуры коренных народов Севера и привлечь внимание к традиционному оленеводству как важной части российской истории и экосистемы.

Издание «Известия» сообщило о захватывающем проекте, который может стать первой в мире игрой, посвященной оленеводству. Разработкой «Якут» (Yakut) занимаются студенты трех российских университетов, и игра обещает стать не только развлекательной, но и образовательной.

Симулятор «Якут» призван погрузить игроков в суровые условия Крайнего Севера, где они смогут освоить навыки оленеводства и научиться выживать в тундре. Игрокам предстоит следить за состоянием своих оленей и справляться с различными вызовами, такими как холод и голод. Уход за животными включает кормление, заботу и, в крайних случаях, убой для обеспечения пропитания.

На текущем этапе разработки в игре доступны три вида оленей, каждый из которых имеет свои уникальные повадки и особенности поведения. Глава проекта Влад Паньшин отметил, что команда стремится отразить образ жизни кочевых народов, поэтому в будущем планируется добавление социальных элементов — например, создание поселений и взаимодействие между персонажами.

«Якут» должен выйти к концу 2025 года на платформах Steam и VK Play. Проект реализуется студентами Российского технологического университета, Новосибирского государственного технического университета и Самарского национально-исследовательского университета.

Игра уже претендует на победу в номинации «Регионы и языки России» всероссийского конкурса «Начни игру». Эксперты уверены, что «Якут» сможет заинтересовать не только местных игроков, но и геймеров за пределами России благодаря своему уникальному контенту.

Специалист по северному оленеводству Сергей Зуев также выразил интерес к проекту, отметив необходимость повышения достоверности игровых механик. Он предложил добавить в игру элементы летнего времени года, такие как комары и оводы, чтобы сделать опыт более реалистичным.



