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Новостник
Бренд XPG представил модули AICORE DDR5-8000 для рабочих станций
С запуском AICORE XPG продолжает укреплять свои позиции на рынке высокопроизводительной памяти, предлагая решения для профессионалов, работающих с самыми современными технологиями.

Компания ADATA Technology, известная своими инновациями в области компьютерного оборудования, представила под брендом XPG новую серию оперативной памяти — модули AICORE DDR5 RDIMM. Эти высокопроизводительные компоненты специально разработаны для рабочих станций, которые используют ресурсоемкие приложения, такие как 3D-рендеринг и искусственный интеллект.

Модули AICORE будут доступны в вариантах DDR5-6400, DDR5-7200 и DDR5-8000 с ёмкостью 16 Гбайт. Они совместимы с процессорами AMD Ryzen Threadripper 7000 и Ryzen Threadripper Pro 7000WX, а также с чипами Intel Xeon Emerald Rapids и Xeon Sapphire Rapids. Поддержка профилей AMD Expo и Intel XMP 3.0 обеспечивает возможность разгона, что позволяет пользователям оптимизировать производительность своих систем.

Для повышения надежности модули AICORE оснащены двумя технологиями коррекции ошибок: On-die ECC и Side-band ECC. Эти функции обеспечивают точную и надежную передачу данных, что критично для профессиональных приложений. Контакты модулей покрыты золотом толщиной 30 мкм, что улучшает проводимость и защищает от окисления, продлевая срок службы модулей памяти.

Одной из ключевых особенностей новых модулей является использование графеновых радиаторов, которые эффективно отводят тепло. Это позволяет памяти работать стабильно даже при длительных высоких нагрузках. Также предусмотрен датчик мониторинга температуры в режиме реального времени, который помогает пользователям следить за состоянием системы.

«Разогнанная память AICORE RDIMM спроектирована для высокой скорости и стабильности, что делает её идеальной для обработки больших объемов данных, работы с искусственным интеллектом, 3D-рендеринга, видеомонтажа и многозадачности», — отмечает представитель XPG. 

Модули будут доступны как по отдельности, так и в комплектах по два модуля с общим объемом 32 Гбайт. Ожидается, что новые изделия поступят в продажу в первом квартале 2025 года.

#xpg #aicore ddr5-8000
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