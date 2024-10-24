Министерство цифрового развития Российской Федерации анонсировало запуск бета-версии ИИ-консультанта на портале «Госуслуги» до конца текущего года. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на пленарном заседании форума «Инфотех-2024».

По словам министра, внедрение искусственного интеллекта в систему государственных услуг открывает новые горизонты для повышения качества обслуживания граждан. Основная цель нового ИИ-помощника — предоставление мгновенных и точных ответов на широкий спектр вопросов пользователей. «С начала года мы активно тестируем отечественные нейросети и проводим закрытые испытания. Рад сообщить, что в ближайшее время мы запустим бета-версию», — отметил Шадаев.

В ходе тестирования ИИ-алгоритм продемонстрировал высокую скорость обработки запросов, что является важным шагом к улучшению пользовательского опыта. Кроме того, в рамках проекта также разрабатываются технологии на основе ИИ для борьбы с мошенничеством на портале. Нейросеть будет анализировать поведение пользователей и выявлять аномалии, что позволит значительно снизить риски возникновения неприятных ситуаций.

Ранее, в феврале 2024 года, министр уже поднимал вопрос о внедрении ИИ-ботов для консультирования пользователей «Госуслуг». Он также подчеркивал необходимость создания проактивных услуг, которые будут предоставляться без необходимости обращения со стороны граждан. В этом контексте ИИ-алгоритм сможет автоматически заполнять необходимые формы и заявления от имени пользователей.



