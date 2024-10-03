Покупатели, заинтересованные в моделях Exeed, могут рассмотреть возможность приобретения автомобилей до повышения цен или изучить альтернативные предложения на рынке.

Российское представительство марки Exeed объявило о повышении цен на три своих популярных кроссовера — TXL, RX и VX. В зависимости от модели, прибавка составила от 50 до 60 тысяч рублей.

В частности, модели Exeed RX в комплектациях Prestige и Platinum остались без изменений в цене, которая составляет 4 600 000 и 4 900 000 рублей соответственно. Однако версии Premium и Flagship подорожали до 5 260 000 и 5 410 000 рублей соответственно.

Что касается кроссовера Exeed VX, то его версия Prestige сохранила свою цену на уровне 5 600 000 рублей. Однако топовая версия President, доступная как с шестиместным, так и с семиместным салоном, подорожала на 60 тысяч рублей, теперь стоя 6 050 000 и 6 350 000 рублей соответственно.

Рестайлинговая версия Exeed TXL также подверглась повышению цен — на все комплектации сразу прибавлено 60 тысяч рублей. Это касается как модели с 194-сильным турбомотором объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом», так и более мощной версии с 2,0-литровым двигателем мощностью 197 л.с., чьи цены варьируются от 4 050 000 до 4 660 000 рублей.

Данное изменение цен связано с общей экономической ситуацией на рынке и колебаниями валютных курсов, что вынуждает производителей корректировать свои прайс-листы. Ожидается, что данное повышение цен может повлиять на спрос на данные модели, учитывая растущую конкуренцию в сегменте кроссоверов.