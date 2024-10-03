Водородные технологии могут стать ключевым элементом в модернизации транспортной инфраструктуры страны и снижении углеродного следа.

На Дальневосточном энергетическом форуме компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представила концепцию первого в России пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Этот проект стал значительным шагом в развитии экологически чистого транспорта в стране.

По предварительным данным, будет разработано два варианта поезда: первый — с двумя головными вагонами и бустерной секцией, где разместятся силовые установки и накопители энергии; второй — трехвагонный состав, состоящий из двух головных вагонов, промежуточного вагона и бустерной секции. Интересно, что такие составы можно будет объединять для увеличения вместимости.

Запас хода нового поезда будет весьма впечатляющим: двухвагонный состав сможет проехать до 725 км на водороде и до 80 км на аккумуляторах, тогда как трехвагонный вариант обеспечит 487 км на водороде и 40 км на накопителях.

Александр Сляднев, руководитель проекта ТМХ, отметил, что 80% всех компонентов поезда будут производиться в России. Все элементы, за исключением водородных технологий, будут изготовлены из отечественных материалов. На данный момент водородные технологии предоставляются дружественной страной, однако в будущем планируется локализация и этих компонентов.

Первый образец российского водородного поезда должен быть готов к испытаниям уже в 2025 году. В 2026 году запланированы завершение испытаний и сертификация нового состава. Ожидается, что регулярные перевозки начнутся в 2028 году, причем первым регионом, где будет эксплуатироваться этот инновационный поезд, станет Сахалин.

Проект подчеркивает стремление России к устойчивому развитию и переходу на экологически чистые источники энергии в сфере пассажирских перевозок.