ВТБ активно развивает новые технологии в сфере безналичных расчетов

Банк ВТБ объявил о начале подключения системы оплаты по универсальному QR-коду, поддерживаемой Центральным банком России и Национальной системой платёжных карт (НСПК). Эта технология уже доступна для некоторых корпоративных клиентов, включая крупные торговые сети, что открывает новые возможности для безналичных расчетов в стране.

С помощью универсального QR-кода клиенты ВТБ могут совершать покупки в магазинах, которые внедрили этот формат. Теперь, оплачивая товары и услуги, пользователям достаточно отсканировать один код, после чего они смогут выбрать удобный способ оплаты — будь то система быстрых платежей (СБП) или платёжный сервис своего банка.

По мнению представителей ВТБ, внедрение единого QR-кода значительно упростит процесс расчетов и сделает его более прозрачным. Банк нацелен на то, чтобы данный платёжный инструмент стал стандартом для всех финансовых учреждений в России, что позволит клиентам пользоваться максимально удобными условиями при совершении покупок.

Важным аспектом нового решения является то, что оно не только упрощает процесс оплаты для клиентов, но и оптимизирует работу кассовых систем для торговых точек. Теперь продавцам не нужно будет предоставлять множество разных QR-кодов, что ускорит процесс обслуживания и уменьшит вероятность ошибок.

Стоит отметить, что вчера крупнейшие российские банки, такие как Сбер, «Альфа-банк» и «Т-банк», объявили о создании консорциума для разработки новых платёжных решений. Первым шагом в этом направлении стал именно универсальный QR-код, что подчеркивает важность совместной работы финансовых институтов для улучшения платёжной инфраструктуры в стране.