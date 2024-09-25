Эта мышь определённо заслуживает внимания всех поклонников видеоигр.

Компания Xiaomi анонсировала выход новой игровой мыши Mouse X1, которая обещает стать прорывом для любителей соревновательных игр. С уникальным оптическим датчиком, способным достигать разрешения в 26 000 DPI, эта мышь обеспечивает хорошую точность позиционирования и прицеливания, что крайне важно в напряжённых игровых сессиях.

Mouse X1 выделяется не только своим высоким разрешением, но и частотой опроса в 8000 Гц, что гарантирует мгновенный отклик на действия игрока. Это делает её идеальным выбором для тех, кто стремится к победе в самых требовательных играх.

Кроме того, мышь оснащена аккумулятором ёмкостью 530 мА·ч, который позволяет работать до 110 часов в беспроводном режиме 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Это значит, что пользователи могут наслаждаться длительными игровыми сессиями без необходимости постоянной подзарядки.

Mouse X1 также предлагает возможность сохранения индивидуальных настроек прямо на устройстве, что позволяет легко переключаться между различными конфигурациями в зависимости от игровых требований. В числе дополнительных функций — интеллектуальный беспроводной USB-приёмник, USB-адаптер с кабелем передачи данных и тефлоновые глайды, которые обеспечивают плавное скольжение по любой поверхности.

Не стоит забывать и о переключателе TTC, который обеспечивает приятный тактильный клик, добавляя ещё больше комфорта во время игры. С весом 65 г и эргономичным дизайном Mouse X1 подходит для различных стилей игры, позволяя каждому геймеру находить своё идеальное решение.