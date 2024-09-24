А у предшественника было 120 Вт. Ожидаемая дата анонса уже не за горами, и многие пользователи ждут возможности ознакомиться с новыми функциями и характеристиками.

В мире мобильных технологий всегда есть место сюрпризам, и последняя новость о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro не стала исключением. Согласно свежим данным, этот аппарат, который прошел сертификацию 3C, будет значительно уступать своему предшественнику — Xiaomi 14 Pro — в плане мощности зарядки. Если ранее пользователи могли наслаждаться поддержкой быстрой зарядки на уровне 120 Вт, то новый флагман предложит лишь 90 Вт.

Смартфоны серии Xiaomi 15, включая Xiaomi 15 Pro, ожидаются в октябре, сразу после официальной презентации нового процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Это событие может стать знаковым для компании, так как Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми устройствами, использующими этот мощный чип.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов является снижение мощности быстрой зарядки. Xiaomi 15 Pro будет поддерживать зарядку на уровне 90 Вт, что совпадает с характеристиками Redmi Note 14 Pro+. Это решение вызывает вопросы у фанатов бренда, которые ожидали сохранения или даже улучшения прежних показателей.

Снижение мощности зарядки может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, производители стремятся улучшить стабильность работы устройства и продлить срок службы аккумулятора. Во-вторых, возможно, Xiaomi решила сосредоточиться на других аспектах производительности и функциональности устройства.

Серия Xiaomi 15 будет работать на предустановленной HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Это обещает пользователям новые возможности и улучшения в пользовательском интерфейсе. На данный момент доступна предварительная версия HyperOS Enhanced Beta, которая дает представление о том, что можно ожидать от финальной версии.

Несмотря на снижение мощности зарядки, Xiaomi 15 Pro все равно обещает быть мощным и функциональным устройством. Ожидаемая дата анонса уже не за горами.