Игра доступна в российском сегменте Steam по цене 1529 рублей.

В ранний доступ Steam ворвался фэнтезийный ролевой шутер Witchfire, разработанный польской студией The Astronauts, в которой работают бывшие разработчики культовых игр Painkiller и Bulletstorm.

На старте продаж игра доступна в российском сегменте Steam по цене 1529 рублей, и до 7 октября её можно приобрести со скидкой 10%. Создатели уверяют, что цена не будет повышаться до полноценного релиза. С запуском раннего доступа Witchfire уже успела занять место в топ-10 чарта продаж Steam

Игра обещает множество часов увлекательного геймплея, а также регулярные обновления и улучшения на основе отзывов игроков. Witchfire сочетает в себе элементы RPG и шутера от первого лица, предлагая игрокам уникальные механики боя и возможности кастомизации персонажа.

Пока Witchfire находится в раннем доступе, разработчики активно собирают отзывы от игроков, чтобы сделать игру еще более увлекательной и интересной.