В настоящее время Ryzen 5 7600X3D доступен в американском ретейлере Micro Center. Но в скором времени его можно будет приобрести в других магазинах.

AMD представила процессор Ryzen 5 7600X3D, который стал самым доступным процессором с объемным кэшем в линейке Ryzen 7000. С ценой в 300 долларов, этот процессор обещает высокую производительность в играх без ущерба для кошелька.

Ryzen 5 7600X3D оснащен 6 ядрами Zen 4 с поддержкой многопоточности. Его базовая частота составляет 4,1 ГГц, максимальная частота в режиме Boost — 4,7 ГГц. Впечатляет объем кэш-памяти третьего уровня — 96 МБ, что на 32 МБ больше, чем у Ryzen 5 7600X. Это дает существенное преимущество в играх, которые чувствительны к объему кэша.

Помимо увеличенного кэша, Ryzen 5 7600X3D поддерживает два канала памяти DDR5-5200 с максимальным объемом 128 ГБ. Он также оснащен 24 линиями PCIe 5.0 для высокоскоростных устройств хранения и графических карт. TDP процессора составляет всего 65 Вт, что делает его идеальным для компактных игровых сборок.