Решающая новая модель формирования планетных систем предоставляет ученым ключ к разгадке тайн других сложных планетных систем, которые могут существовать в нашей галактике.

Ученые наконец раскрыли секрет орбитальных резонансов семи планет системы TRAPPIST-1, открыв новую главу в нашем понимании формирования планетных систем за пределами Солнечной системы.

Эти планеты, расположенные всего в 40 световых годах от Земли, вызвали восхищение астрономов своей необычной конфигурацией. Их орбиты зацеплены в сложную сеть резонансов, таких как 2:1 и 3:2, в которых периоды обращения соседних планет находятся в определенном соотношении.

Новая модель, предложенная учеными, объясняет, как эти резонансы могли возникнуть во время формирования системы. Они предполагают, что TRAPPIST-1 сформировалась из газопылевого диска, который содержал очень мало тяжелых элементов.

По мере того как планетезимали в диске слипались, образуя протопланеты, орбиты этих протопланет становились нестабильными из-за гравитационного воздействия со стороны диска. Однако в случае системы TRAPPIST-1 наличие легких элементов в диске ослабило гравитационное воздействие, позволив протопланетам оставаться в резонансах.

По мере того как протопланеты росли в размерах, их орбиты постепенно корректировались, пока не установились в свои нынешние резонансные конфигурации. Эта модель объясняет как внутренние, так и внешние резонансы в системе TRAPPIST-1, что делало предыдущие модели невозможными.

Открытие также может иметь существенные последствия для поиска жизни за пределами Солнечной системы. Поскольку планеты системы TRAPPIST-1 находятся в зоне обитаемости своей звезды, а их орбитальные резонансы способствуют стабильности климата, они являются многообещающими кандидатами на поиски обитаемых миров.