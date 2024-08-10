Ранее в работе Signal в России наблюдались сбои, а теперь он полностью недоступен для российских пользователей.

Еще один мессенджер, позиционировавший себя как более защищенный, оказался под запретом в России. Роскомнадзор заблокировал Signal, который гарантировал своим пользователям максимальную конфиденциальность.

реклама

Ранее в работе Signal в России наблюдались сбои, а теперь он полностью недоступен для российских пользователей. Ведомство заявило, что доступ к мессенджеру ограничен из-за нарушения требований законодательства, необходимых для предотвращения террористической и экстремистской деятельности.

Блокировка Signal стала еще одним шагом в борьбе российских властей с анонимностью в интернете. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении других мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи поддержали действия Роскомнадзора, сославшись на необходимость обеспечения национальной безопасности. Другие же осудили блокировку, назвав ее нарушением права на частную жизнь.

Блокировка Signal может оказать существенное влияние на коммуникации российских пользователей, которые ранее полагались на этот мессенджер для защиты своей конфиденциальности. Теперь им придется искать альтернативные способы безопасного общения.