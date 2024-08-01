Отличительной чертой новой версии является обновленная пакетная база Debian 12, обеспечивающая доступ к современным приложениям и библиотекам.

Российский технологический гигант "Группа Астра" представил операционную систему Astra Linux восьмого поколения.

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Отличительной чертой новой версии является обновленная пакетная база Debian 12, обеспечивающая доступ к современным приложениям и библиотекам. Кроме того, репозитории были разделены на Main и Extended, предоставляя более четкое разделение между сертифицированными и дополнительными компонентами.

Установка ОС Astra Linux 1.8 стала проще, благодаря обновленной программе установки, которая руководствует пользователей по всем необходимым параметрам. Режим Live CD позволяет оценить систему перед установкой. Еще одним преимуществом является автоматизированный процесс обновления с версии 1.7 до 1.8, сохраняющий домашнюю папку пользователя и возможность отката при возникновении ошибок.

В целом, ОС Astra Linux восьмого поколения представляет собой значительное обновление, отвечающее требованиям современных организаций, нуждающихся в высококлассной операционной системе. Она сочетает в себе безопасность, удобство использования и производительность, что делает ее идеальным выбором для различных отраслей, включая правительство, энергетику и финансовый сектор.