Три предыдущие миссии также закончились авариями по разным причинам.

Китайской частной космической компании iSpace не удалось запустить в космос три метеорологических спутника после того, как твердотопливная ракета Hyperbola-1 потерпела неудачу на четвертой ступени.

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Три предыдущие миссии также закончились авариями по разным причинам.

На борту ракеты находились три спутника Yunyao-1 15, 16 и 17, которые должны были пополнить группировку метеорологических спутников компании Yunyao Aerospace Technology. Однако из-за сбоя на четвертой ступени спутники не были выведены на орбиту.

iSpace заявила, что расследует причину отказа и сообщит подробности как можно скорее.

Неудачный запуск может привести к задержкам в планах Yunyao Aerospace Technology по созданию группировки из 90 спутников. Компания планировала запустить около 40 спутников в этом году.

Несмотря на неудачные запуски Hyperbola-1, iSpace продолжает разрабатывать и испытывать многоразовые ракеты на жидком топливе. Компания надеется, что эти ракеты смогут снизить стоимость космических полетов.

Четвертый подряд провал ракеты Hyperbola-1 наносит удар по репутации iSpace как китайского аналога SpaceX. Компании предстоит решить проблемы со своей ракетой, чтобы вернуть доверие инвесторов и клиентов.