Испытания проводились пользователем форума Anandtech под ником igor_kavinski, который протестировал возможности Ryzen 9 9950X с ограниченным TDP в 90, 60 и 160 Вт.

В ходе недавно проведенных тестов был обнаружен впечатляющий потенциал грядущего процессора Ryzen 9 9950X от AMD. Новые результаты показывают, что этот 16-ядерный чип способен превосходить своих конкурентов, даже работая с урезанным энергопотреблением.

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Испытания проводились пользователем форума Anandtech под ником igor_kavinski, который протестировал возможности Ryzen 9 9950X с ограниченным TDP в 90, 60 и 160 Вт. В ходе последнего тестового прогона, проведенного с TDP на уровне 160 Вт, процессор смог разогнаться до 5550 МГц, лишь незначительно ниже его заявленных характеристик.

Несмотря на пониженное энергопотребление, Ryzen 9 9950X продемонстрировал исключительную производительность в тестах Blender. В тесте Monster он набрал 319,7 балла, в бенчмарке Junkshop — 205,8 балла, а в тесте Classroom — 152,5 балла. Эти результаты примерно на 20% выше, чем у флагманского процессора Intel Core i9-14900K, работающего с максимальным TDP в 253 Вт. Кроме того, Ryzen 9 9950X сумел примерно на 10% превзойти своего прямого предшественника, Ryzen 9 7950X, функционирующего с TDP в 230 Вт.

Тесты Ryzen 9 9950X дают интригующее представление о возможностях будущих процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4. Даже с пониженным энергопотреблением этот чип демонстрирует впечатляющую производительность, демонстрируя потенциал AMD в области создания энергоэффективных и производительных процессоров. Остается следить за дальнейшими новостями о Ryzen 9 9950X и его влиянии на рынок процессоров.