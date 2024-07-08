Wccftech сообщает, что студия Piranha Bytes не смогла найти спонсоров и была вынуждена прекратить свою деятельность.

Легендарная немецкая студия Piranha Bytes, известная своей культовой серией "Готика", официально закрылась, сообщает Wccftech.

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Piranha Bytes была основана в 1997 году и быстро завоевала признание геймеров своим новаторским подходом к ролевым играм. Серия "Готика" стала одним из самых узнаваемых и любимых франшиз в жанре RPG, породив множество продолжений, спин-оффов и ремастеров.

В последние годы студия столкнулась с финансовыми проблемами. В январе 2023 года появились слухи о возможном закрытии Piranha Bytes, но представители команды опровергли их. Однако теперь Wccftech сообщает, что студия все же не смогла найти спонсоров и была вынуждена прекратить свою деятельность. Закрытие произошло в конце июня 2024 года.

В связи с закрытием студии разработка новой мрачной фэнтезийной ролевой игры на движке Unreal Engine 5 была остановлена. Проект был объявлен в 2021 году и должен был стать крупным возвращением Piranha Bytes в жанр ролевых игр.

Несмотря на закрытие, Piranha Bytes оставит неизгладимый след в истории видеоигр. Ее серия "Готика" оказала огромное влияние на жанр и продолжает пользоваться популярностью среди энтузиастов RPG. Наследие студии будет жить вечно в сердцах геймеров, которые испытали захватывающий мир "Готики".