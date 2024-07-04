Это стало возможным благодаря микроконтроллеру Raspberry Pi RP2040, который, несмотря на свои скромные размеры, обладает достаточной мощностью для имитации высокопроизводительной рабочей станции конца 1980-х годов.

Ностальгирующие по эпохе классического компьютинга будут в восторге от недавней разработки, которая позволяет эмулировать легендарную рабочую станцию DECstation на крошечном компьютере размером с кредитную карту.

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Это стало возможным благодаря микроконтроллеру Raspberry Pi RP2040, который, несмотря на свои скромные размеры, обладает достаточной мощностью для имитации высокопроизводительной рабочей станции конца 1980-х годов.

DECstation 3100, на которой основана эта эмуляция, когда-то была вершиной вычислительной техники, работая под управлением Unix и X-Windows и оснащаясь графическим интерфейсом DECWindows.

Энтузиаст электроники rscott2049 разработал и опубликовал подробные инструкции по созданию собственного эмулятора DECstation на плате RP2040. Проект требует сборки печатной платы и пайки различных компонентов, но результат впечатляет.

Завершенная эмуляция DECstation включает в себя поддержку USB-клавиатуры и мыши, монохромной графики VGA с разрешением 1024 x 864 и сети Ethernet. Это позволяет пользователям погрузиться в славные дни конца 80-х годов, запуская любимые приложения и игры из этой эпохи.

Для тех, кто вырос на DECstation или просто хочет испытать часть компьютерной истории, этот проект предлагает уникальную возможность оживить культовую рабочую станцию на современном миниатюрном компьютере.