На официальном форуме Google пользователи выразили свое разочарование по поводу этого сбоя.

Владельцы смартфонов Google Pixel 6 столкнулись с серьезной проблемой, которая делает их устройства непригодными к использованию. После сброса на заводские настройки устройства переходят в режим восстановления и не могут выйти из него, фактически превращаясь в "кирпичи".

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На официальном форуме Google пользователи выразили свое разочарование по поводу этого сбоя. При попытке загрузиться после сброса смартфоны выдают следующее сообщение:

"Невозможно загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Если вы продолжаете получать это сообщение, возможно, вам придется выполнить сброс настроек до заводских и стереть все пользовательские данные, хранящиеся на этом устройстве".

Однако повторные попытки сброса приводят к тому же результату - устройство снова попадает в режим восстановления.

Поиск решения проблемы привел пользователей к выводу, что сбой вызван отсутствием в системе файла Tune2fs, который необходим для настройки файловой системы.

Проблема затронула модели Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6A. Представители Google подтвердили наличие этой проблемы и заявили, что работают над ее решением.

Если вы являетесь обладателем Pixel 6, рекомендуется воздержаться от сброса на заводские настройки до тех пор, пока Google не выпустит исправление.