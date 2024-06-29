Согласно документации FCC, Realme 13 Pro+ будет относительно легким устройством весом всего 187 г.

Предстоящий флагман Realme 13 Pro+ получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), что подтверждает приближающийся запуск устройства. Сертификация раскрывает важные характеристики смартфона, в том числе его вес, емкость аккумулятора и скорость зарядки.

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Согласно документации FCC, Realme 13 Pro+ будет относительно легким устройством весом всего 187 г. Он получит впечатляющий аккумулятор емкостью 5050 мАч, что обеспечит длительное время автономной работы. Кроме того, смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт, что позволит быстро восполнять заряд аккумулятора.

Другие источники также сообщают о характеристиках Realme 13 Pro+, включая перископ с сенсором Sony IMX882 и поддержкой 3-кратного оптического зума. В качестве процессора ожидается Qualcomm Snapdragon 7s Gen3.

По сравнению с Realme 12 Pro+, новая модель обещает несколько улучшений. Snapdragon 7s Gen3 является более свежим процессором, а скорость зарядки повысилась с 67 Вт до 80 Вт. Эти улучшения делают грядущую новинку привлекательным предложением для пользователей, ищущих высокопроизводительное и долговечное устройство.

Дата выпуска серии Realme 13 еще не подтверждена, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Получение сертификации FCC является еще одним признаком того, что запуск устройств не за горами.