Великобритания планирует построить первое в мире хранилище энергии в сжиженном воздухе

Великобритания планирует построить первое в мире хранилище энергии в сжиженном воздухе (ЛАЭС) емкостью в 300 МВт·ч. Это революционный проект, который может изменить способ хранения и использования энергии в мире.

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Технология ЛАЭС заключается в сжатии воздуха и охлаждении его до температуры -196°C, превращая его в жидкость. Жидкий воздух хранится в изолированных резервуарах.

Когда возникает потребность в энергии, жидкий воздух нагревается, превращаясь обратно в газ. Расширяющийся газ приводит в действие турбину, которая вырабатывает электричество.

ЛАЭС имеет ряд преимуществ перед традиционными методами хранения энергии, такими как литий-ионные батареи:

Большая емкость хранения

Длительный срок службы

Высокий КПД

Низкие эксплуатационные расходы

Проект ЛАЭС в Великобритании будет реализован компанией Highview Power. Хранилище будет расположено в промышленной зоне на севере Англии.

Хранилище будет иметь емкость в 300 МВт·ч, что достаточно для питания около 200 000 домов в течение 5 часов.

ЛАЭС может сыграть важную роль в энергетическом секторе, особенно в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая.

ЛАЭС может хранить избыточную энергию, вырабатываемую в периоды низкого спроса, и высвобождать ее в периоды высокого спроса. Это поможет сбалансировать энергосистему и снизить зависимость от ископаемого топлива.