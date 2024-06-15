Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
Испытания проходили в провинции Гуандун на юге Китая. Беспилотник пролетел более 500 километров за чуть более трех часов, перевозя груз весом 700 килограммов.

Китайская компания EHang провела успешные испытания своего нового грузового беспилотника EH216F. Беспилотник способен перевозить грузы весом до 700 килограммов на расстояние более 500 километров.

реклама

Испытания проходили в провинции Гуандун на юге Китая. Беспилотник пролетел более 500 километров за чуть более трех часов.

EH216F является полностью автономным беспилотником с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Он оснащен восемью пропеллерами и имеет крейсерскую скорость 130 километров в час.

Беспилотник предназначен для перевозки различных грузов, включая товары электронной коммерции, медицинские принадлежности и промышленные материалы. EHang планирует использовать EH216F для создания сети грузовых маршрутов по всему Китаю.

Успешные испытания EH216F являются значительным достижением для китайской индустрии беспилотных летательных аппаратов.

  • Технические характеристики EH216F:
  • Грузоподъемность: 700 килограммов
  • Дальность полета: 500 километров
  • Крейсерская скорость: 130 километров в час
  • Автономность: полностью автономный
  • Взлет и посадка: вертикальный взлет и посадка (VTOL)

EHang планирует начать коммерческую эксплуатацию EH216F в Китае в конце этого года. Компания также планирует расширить свою сеть грузовых маршрутов на другие страны в будущем.

#китай #россия и китай #ehang
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)
На китайской таможне задержали девушку, пытавшуюся провезти 350 картриджей для Nintendo Switch
Китайский военный универсальный десантный корабль получит высокотехнологичный дрон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
2
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Сразу пять стран вели DDoS-атаку на сеть МТС
1
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
+

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
229
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
22
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
12
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
49
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
28

Сейчас обсуждают

century84
20:56
Мероприятие под стать главному клоуну.
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Bearcub
20:52
"Зачем вы тогда этот междусобойчик собирали" - пожрать и прибухнуть)))
«Мирный процесс без России немыслим»: вступительное слово президента Швейцарии на «саммите мира» по Украине
Саня Карпенко
20:48
Мне хватило прочитать первый пункт про Call of Duty и понять что автор шизоид, дальше не стал читать этот кал и думаю правильно... На этом всё
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
Я - Константин
20:46
петух старый остался, методичка им не поможет, забежал кукарекнул и в кусты ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
corsi
20:43
В 2013-2014 не случись гос.перевот - остался бы Крым, не случись АТО - ДНР и ЛНР получили бы больше прав и автономий, но остались бы в составе Некроины. Теперь Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая ...
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
Dark_Cloud
20:31
https://youtu.be/Z2p3MpPgKAU Что с эбалом, голубцы? Особенно проиграл с персонажа, купившего на замену такое же глючное говно - естественно, он у него откис так же, как и предыдущий. Безумие - это по...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Алексей Фарадей
20:30
Кому-то реально нужны красные карточки? За картами, ходим к Хуангу За процами, ходим к Лизе Все просто
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Наталия Ильинична
20:29
А у Зельки на обед бабло есть? Или на конференции бутербродиков похавает?
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Николай Петренко
20:28
Поддерживаю, тоже 2060s + 5600 рузен всё идёт как надо
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Александр Коротков
20:26
С чего ты взял что они кипятильники )?
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем