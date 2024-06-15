Китайская компания EHang провела успешные испытания своего нового грузового беспилотника EH216F. Беспилотник способен перевозить грузы весом до 700 килограммов на расстояние более 500 километров.
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Испытания проходили в провинции Гуандун на юге Китая. Беспилотник пролетел более 500 километров за чуть более трех часов.
EH216F является полностью автономным беспилотником с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Он оснащен восемью пропеллерами и имеет крейсерскую скорость 130 километров в час.
Беспилотник предназначен для перевозки различных грузов, включая товары электронной коммерции, медицинские принадлежности и промышленные материалы. EHang планирует использовать EH216F для создания сети грузовых маршрутов по всему Китаю.
Успешные испытания EH216F являются значительным достижением для китайской индустрии беспилотных летательных аппаратов.
- Технические характеристики EH216F:
- Грузоподъемность: 700 килограммов
- Дальность полета: 500 километров
- Крейсерская скорость: 130 километров в час
- Автономность: полностью автономный
- Взлет и посадка: вертикальный взлет и посадка (VTOL)
EHang планирует начать коммерческую эксплуатацию EH216F в Китае в конце этого года. Компания также планирует расширить свою сеть грузовых маршрутов на другие страны в будущем.