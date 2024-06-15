Испытания проходили в провинции Гуандун на юге Китая. Беспилотник пролетел более 500 километров за чуть более трех часов, перевозя груз весом 700 килограммов.

Китайская компания EHang провела успешные испытания своего нового грузового беспилотника EH216F. Беспилотник способен перевозить грузы весом до 700 килограммов на расстояние более 500 километров.

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Испытания проходили в провинции Гуандун на юге Китая. Беспилотник пролетел более 500 километров за чуть более трех часов.

EH216F является полностью автономным беспилотником с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Он оснащен восемью пропеллерами и имеет крейсерскую скорость 130 километров в час.

Беспилотник предназначен для перевозки различных грузов, включая товары электронной коммерции, медицинские принадлежности и промышленные материалы. EHang планирует использовать EH216F для создания сети грузовых маршрутов по всему Китаю.

Успешные испытания EH216F являются значительным достижением для китайской индустрии беспилотных летательных аппаратов.

Технические характеристики EH216F:

Грузоподъемность: 700 килограммов

Дальность полета: 500 километров

Крейсерская скорость: 130 километров в час

Автономность: полностью автономный

Взлет и посадка: вертикальный взлет и посадка (VTOL)

EHang планирует начать коммерческую эксплуатацию EH216F в Китае в конце этого года. Компания также планирует расширить свою сеть грузовых маршрутов на другие страны в будущем.