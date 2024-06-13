Radeon RX 6500 XT - это видеокарта начального уровня на базе графического процессора Navi 24 с архитектурой RDNA 2.

Компания ASRock выпустила новую видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming. Она отличается от оригинальной RX 6500 XT увеличенным вдвое объемом видеопамяти - 8 ГБ вместо 4 ГБ.

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Radeon RX 6500 XT - это видеокарта начального уровня на базе графического процессора Navi 24 с архитектурой RDNA 2. Она была выпущена в январе 2022 года и не была самым популярным выбором для игр из-за своей низкой производительности и ограниченного объема памяти. Однако ASRock стремится сделать RX 6500 XT более привлекательной для геймеров, удвоив объем ее видеопамяти. Это должно улучшить производительность в играх, особенно в тех, которые требуют большого объема видеопамяти.

Помимо увеличенного объема памяти, ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming имеет такой же дизайн и характеристики, что и оригинальная RX 6500 XT. Она оснащена графическим процессором AMD Navi 24 с 16 вычислительными блоками и 16 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Карта имеет тактовую частоту ядра до 2825 МГц и тактовую частоту памяти 18 Гбит/с. Она также оснащена одним разъемом HDMI 2.1 и тремя разъемами DisplayPort 1.4.

ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming уже доступна для покупки. Ее цена составляет около 200 долларов.