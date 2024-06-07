Western Digital представила SSD серии Ultrastar DC SN861 с интерфейсом PCIe 5.0 для ИИ-нагрузок.

Компания Western Digital анонсировала выпуск твердотельных накопителей (SSD) корпоративного класса серии Ultrastar DC SN861. Они предназначены для поддержки ресурсоемких нагрузок, связанных с большими языковыми моделями (LLM), инференсом, приложениями искусственного интеллекта и другими подобными задачами.

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SSD серии Ultrastar DC SN861 основаны на интерфейсе PCIe 5.0 и используют флэш-память TLC NAND. Они обеспечивают скорость последовательного чтения до 14 ГБ/с и скорость последовательной записи до 8 ГБ/с. SSD также имеют высокую производительность произвольного чтения/записи и низкую задержку.

SSD серии Ultrastar DC SN861 выпускаются в трех вариантах исполнения:

U.2: стандартный форм-фактор для серверов и систем хранения данных.

E1.S: компактный форм-фактор для серверов и систем хранения данных с ограниченным пространством.

E3.S: форм-фактор с высокой плотностью для серверов и систем хранения данных с высокими требованиями к емкости.

SSD серии Ultrastar DC SN861 рассчитаны на длительную и надежную работу в критически важных приложениях. Они имеют высокий ресурс записи и поддерживают технологию защиты данных от сбоев питания.

SSD серии Ultrastar DC SN861 пополнят портфолио продуктов Western Digital для центров обработки данных и будут доступны для заказа в конце 2024 года.

SSD серии Ultrastar DC SN861 являются идеальным решением для предприятий, которым требуются высокопроизводительные и надежные накопители для поддержки ресурсоемких нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.