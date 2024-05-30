Управление по искусственному интеллекту создается в соответствии с новым Законом об искусственном интеллекте ЕС, который, как ожидается, вступит в силу до конца июля.

Европейский Союз объявил о создании Управления по искусственному интеллекту (ИИ), нового органа, который будет отвечать за формирование европейской экосистемы ИИ и обеспечение его безопасного и ответственного развития.

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Управление создается в соответствии с новым Законом об искусственном интеллекте ЕС, который, как ожидается, вступит в силу до конца июля. Этот закон устанавливает всеобъемлющую нормативно-правовую базу для ИИ в ЕС, охватывающую широкий спектр вопросов, включая безопасность, прозрачность и ответственность.

Управление по искусственному интеллекту будет выполнять следующие основные функции:

Соблюдение новых правил ИИ в ЕС и принимать меры против нарушителей.

Поддерживать исследования, разработки и внедрение ИИ в Европе, стремясь сделать ЕС глобальным лидером в этой области.

Информировать общественность о рисках и преимуществах ИИ и содействовать ответственному его использованию.

Управление по искусственному интеллекту будет возглавлять исполнительный директор, назначаемый Европейской комиссией. В состав Совета директоров Управления войдут представители государств-членов ЕС, промышленности, научного сообщества и гражданского общества.

Управление будет иметь штаб-квартиру в Брюсселе и станет тесно сотрудничать с другими европейскими и международными организациями, работающими в области ИИ.

"Создание Управления по искусственному интеллекту является мощным свидетельством приверженности ЕС ответственному развитию ИИ", - заявила Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам конкуренции и цифровой политики. "Это Управление поможет нам реализовать потенциал ИИ для улучшения жизни наших граждан, одновременно сводя к минимуму риски".

Новый орган будет играть решающую роль в обеспечении безопасного и ответственного развития ИИ, одновременно содействуя инновациям и конкурентоспособности.