Это решение продолжает тенденцию, заданную ранее в этом году для серии смартфонов Galaxy S24, где также акцентировалось внимание на возможностях ИИ.

Samsung интегрирует функции на базе искусственного интеллекта (ИИ) в свои смарт-часы Galaxy Watch с выпуском обновления One UI 6 Watch на базе операционной системы Wear OS 5. Это решение продолжает тенденцию, заданную ранее в этом году для серии смартфонов Galaxy S24, где также акцентировалось внимание на возможностях ИИ.

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Обновление One UI 6 Watch представит ряд новых функций, ориентированных на ИИ, включая улучшенные функции отслеживания сна, персональные рекомендации по фитнесу и расширенные возможности голосового помощника Bixby.

Функция отслеживания сна в смарт-часах Galaxy Watch будет улучшена благодаря использованию ИИ. Смарт-часы смогут более точно определять фазы сна и предоставлять пользователям персонализированные рекомендации по улучшению качества сна.

Смарт-часы Galaxy Watch также будут предоставлять пользователям персонализированные рекомендации по фитнесу на базе ИИ. Часы смогут анализировать данные о тренировках, питании и сне пользователя и на основе этого предлагать индивидуальные планы тренировок и рекомендации по достижению целей в области фитнеса.

Голосовой помощник Bixby в смарт-часах Galaxy Watch будет расширен благодаря интеграции ИИ. Bixby сможет более эффективно отвечать на вопросы пользователей, предоставлять информацию и выполнять задачи.

Обновление One UI 6 Watch на базе Wear OS 5 для смарт-часов Samsung Galaxy Watch будет доступно в конце 2024 года.