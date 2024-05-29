На протяжении нескольких недель ходили слухи о том, что Nothing готовит специальную версию своего самого доступного смартфона — Nothing Phone (2a). Сегодня аппарат, наконец, официально вышел.

Компания Nothing представила специальное издание своего самого доступного смартфона – Nothing Phone (2a). Новинка получила новый яркий дизайн и улучшенные характеристики.

реклама

Nothing Phone (2a) Special Edition отличается от обычной версии уникальной расцветкой. Задняя панель смартфона выполнена в градиенте от синего к розовому цвету. Кроме того, на панели нанесена полупрозрачная полоса, которая светится разными цветами в зависимости от уведомлений и действий пользователя.

Помимо нового дизайна, Nothing Phone (2a) Special Edition получил несколько улучшений характеристик. Смартфон оснащен более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, устройство имеет более быструю зарядку мощностью 65 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор до 50% всего за 15 минут.

Остальные характеристики Nothing Phone (2a) Special Edition остались прежними. Смартфон имеет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, двойную заднюю камеру на 50 Мп + 12 Мп и аккумулятор емкостью 4600 мАч.

Nothing Phone (2a) Special Edition будет доступен в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость смартфона составляет €449. Новинка уже доступна для предзаказа на официальном сайте Nothing.