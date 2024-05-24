Новинка представляет собой корпус-аквариум с панорамным остеклением и необычной конструкцией передней части.

Компания Cougar, известный производитель компьютерных корпусов и периферии, объявила о старте продаж уникального корпуса FV270. Новинка представляет собой корпус-аквариум с панорамным остеклением и необычной конструкцией передней части.

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FV270 выполнен в классическом форм-факторе Mid Tower и поддерживает установку материнских плат формата ATX, microATX и Mini-ITX. Его главной особенностью является панорамная боковая панель из закаленного стекла, которая обеспечивает широкий обзор внутренних компонентов системы.

Однако главной изюминкой FV270 является его передняя часть. Вместо традиционной решетки с вентиляторами здесь установлен один 120-миллиметровый вентилятор, расположенный под углом к плоскости передней панели. Такая конструкция позволяет воздуху более эффективно циркулировать внутри корпуса, охлаждая компоненты системы.

Кроме того, передняя панель FV270 имеет закругленные края, что придает корпусу стильный и футуристичный вид. Также она оснащена двумя портами USB 3.0 и аудиоразъемами.

Внутри FV270 предусмотрено место для установки до шести 120-мм вентиляторов, что обеспечивает отличные возможности для охлаждения системы. Корпус также поддерживает установку радиаторов системы жидкостного охлаждения длиной до 360 мм или 280 мм на верхней и передней панелях.

Cougar FV270 уже доступен для покупки по рекомендованной розничной цене 129 долларов США.

Необычный дизайн и отличные возможности охлаждения делают Cougar FV270 идеальным выбором для сборки уникальных и высокопроизводительных игровых компьютеров.