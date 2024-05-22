Испания, Ирландия и еще одна страна признают Палестину.

Испания, Ирландия и еще одна неназванная страна в среду намерены выступить с заявлением о признании Государства Палестина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

реклама "По словам официальных лиц, правительства Испании и Ирландии сегодня выступят с заявлением о признании палестинской государственности, которое, по крайней мере, было согласовано еще с одной страной", - говорится в сообщении издания.

Если заявление будет сделано, оно станет значительным дипломатическим сдвигом для Испании и Ирландии, которые до сих пор не признавали Палестину в качестве независимого государства. Ранее Палестину признали 137 стран-членов ООН.

Испания и Ирландия являются членами Европейского союза, который придерживается общей позиции непризнания Палестины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о двух государствах с Израилем. Однако некоторые страны-члены ЕС, такие как Швеция и Мальта, уже признали Палестину.

Источники Politico не указали, какая третья страна присоединится к Испании и Ирландии в признании Палестины. Однако издание отмечает, что Люксембург и Бельгия также рассматривают возможность такого шага.

Признание Палестины является спорным вопросом, и Израиль выступает против любых односторонних действий, которые могут подорвать мирный процесс. Палестинцы, с другой стороны, требуют признания своего государства как шага к достижению независимости.

Ожидается, что заявление Испании, Ирландии и третьей страны будет сделано в преддверии международной конференции по ближневосточному урегулированию, которая должна состояться в Париже в июне.