Результаты теста нового ноутбука Surface от Microsoft показывают, что Snapdragon X Elite обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление.

Ранние тесты ноутбука Surface от Microsoft, оснащенного чипом Qualcomm Snapdragon X Elite, показывают впечатляющую производительность и время автономной работы.

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Обзор, подготовленный третьей стороной, по заказу Microsoft, сравнивает Surface X Elite с четырьмя другими устройствами в различных тестах, включая тепловые. Результаты показывают, что Snapdragon X Elite обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление.

В одном из тестов, Geekbench 5, Surface X Elite показал многоядерный результат 10 224 баллов, что выше, чем у всех других протестированных устройств, включая Apple MacBook Air M2. Surface X Elite также показал хорошие результаты в тестах производительности графического процессора, таких как 3DMark Night Raid. Это указывает на то, что чип хорошо подходит для игр и других требовательных к графике приложений.

Помимо высокой производительности, Snapdragon X Elite также продемонстрировал впечатляющее время автономной работы. В тесте на воспроизведение видео Surface X Elite проработал более 20 часов, что намного больше, чем у любого другого протестированного устройства. Это делает Surface X Elite идеальным устройством для тех, кто ищет ноутбук с длительным временем автономной работы.

Ожидается, что Surface X Elite будет выпущен в конце этого года.