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Новостник
Nintendo приобретает студию Shiver Entertainment, которая портировала Hogwarts Legacy на Switch
Embracer Group продолжает раздавать свои активы. На этот раз холдинг попрощается с Shiver Entertainment — студией, которая в том числе специализируется на портировании игр на Switch.

Компания Nintendo объявила о приобретении Shiver Entertainment у конгломерата Embracer Group. Shiver Entertainment — это базирующаяся в Майами студия, известная своими работами по портированию таких игр, как Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 и Hogwarts Legacy на Nintendo Switch.

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Приобретение Shiver Entertainment позволит Nintendo расширить свои возможности по разработке и портированию игр на различные платформы, включая Nintendo Switch.

В пресс-релизе Nintendo говорится, что приобретение Shiver Entertainment "укрепит возможности разработки и производственные мощности Nintendo, особенно в области портирования игр на множество платформ, включая Nintendo Switch".

Shiver Entertainment имеет опыт работы с различными игровыми движками и технологиями, что делает студию ценным активом для Nintendo. Студия также имеет опыт работы с различными издателями, что позволит Nintendo расширить свою партнерскую базу.

Приобретение Shiver Entertainment является частью более широкой стратегии Nintendo по расширению своего присутствия на рынке видеоигр. В последние годы Nintendo приобрела несколько студий, в том числе Next Level Games, Retro Studios и SRD Co.

Ожидается, что приобретение Shiver Entertainment будет завершено к 30 июня 2024 года. После завершения сделки Shiver Entertainment станет дочерней компанией Nintendo.

#nintendo #hogwarts legacy #switch #mortal kombat 1 #hogwarts legacy 2 #entertainment
Источник: club.dns-shop.ru
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