В Совбезе выработали меры по повышению устойчивости к кибератакам.

Эксперты Совета безопасности Российской Федерации разработали дополнительные меры по повышению устойчивости государственных информационных систем к кибератакам. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

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Новые меры были выработаны на заседании межведомственной комиссии Совета по информационной безопасности. На нем обсуждались вопросы повышения защищенности государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление госуслуг в электронной форме.

Разработанные меры направлены на повышение уровня защищенности государственных информационных систем от различных видов кибератак, включая фишинговые атаки, атаки на уязвимости программного обеспечения и сетевые атаки.

Меры включают в себя:

Усиление мониторинга и анализа киберугроз.

Регулярное обновление программного обеспечения и исправление уязвимостей.

Повышение квалификации специалистов по информационной безопасности

Проведение учений и тренировок по реагированию на кибератаки.

Правительство Российской Федерации выделит дополнительное финансирование на реализацию новых мер. Ожидается, что это позволит повысить устойчивость госинформационных систем к кибератакам и обеспечить бесперебойное предоставление госуслуг в электронной форме.