До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО

Российское правительство создает 38 центров компетенции для разработки и внедрения отечественных программных продуктов, призванных заменить иностранное ПО. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с участниками Центра инновационного партнерства из Ирана.

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Центры компетенции будут созданы на базе ведущих российских университетов и научно-исследовательских институтов. Они будут заниматься разработкой и внедрением программного обеспечения в различных отраслях, включая здравоохранение, образование, транспорт и энергетику.

Правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей на создание и развитие центров компетенции. Ожидается, что к 2025 году центры будут ежегодно выпускать более 1000 новых программных продуктов.

Создание центров компетенции является частью более широких усилий России по снижению зависимости от иностранного программного обеспечения. В последние годы правительство ввело ряд мер по поддержке отечественных разработчиков ПО, включая налоговые льготы и гранты.

Необходимость замены иностранного ПО стала особенно актуальной после начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций со стороны западных стран. Многие иностранные компании, включая Microsoft и Oracle, приостановили свою деятельность в России, что привело к перебоям в работе многих организаций.

Создание центров компетенции позволит России разрабатывать и внедрять собственные программные продукты, которые соответствуют потребностям российских организаций. Это поможет снизить зависимость от иностранного ПО и повысить технологическую независимость страны.