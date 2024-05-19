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Ключевой сотрудник Израиля угрожает уйти в отставку
Бенни Ганц, один из ключевых членов военного кабинета Израиля, выдвинул ультиматум правительству Биньямина Нетаньяху в связи с его текущей стратегией в продолжающейся войне с ХАМАСОМ.

Бенни Ганц, один из ключевых членов военного кабинета Израиля, выдвинул ультиматум правительству Биньямина Нетаньяху в связи с текущей стратегией в продолжающейся войне с ХАМАС.

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Ганц заявил, что военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национальной важности. Если такой план не будет принят, Ганц пригрозил уйти в отставку.

Шесть стратегических целей, сформулированных Ганцем, включают:

  •  Восстановление сдерживания против ХАМАС и других террористических организаций в Газе.
  •  Уничтожение ракетного арсенала ХАМАС и других террористических организаций в Газе.
  •  Предотвращение укрепления ХАМАС в Газе.
  •  Восстановление спокойствия и безопасности в городах на юге Израиля.
  •  Улучшение гуманитарного положения в Газе.
  •  Создание условий для будущего политического урегулирования.

Если Ганц приведет в исполнение свою угрозу и уйдет в отставку, это станет значительным вызовом для правительства Нетаньяху. Ганц - популярный политик, и его уход из правительства может ослабить поддержку Нетаньяху. Это также может привести к роспуску военного кабинета и досрочным выборам.

Ультиматум Ганца является признаком растущего разочарования в правительстве Нетаньяху по поводу его стратегии в отношении ХАМАС. 

#израиль #израиль и сектор газа #израиль бомбит сектор газа #израиль и хамас #израиль и газа #израильская атака
Источник: iz.ru
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