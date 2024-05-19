Было обнаружено, что OpenAI налагает на своих сотрудников строгое соглашение о неразглашении (NDA).

Согласно отчету Vox, компания по искусственному интеллекту OpenAI подписывает со своими сотрудниками строгое соглашение о неразглашении (NDA), которое запрещает им критиковать компанию на неопределенный срок.

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Соглашение о неразглашении настолько сурово, что бывшие сотрудники рискуют судебным преследованием, если они нарушат его условия. Это означает, что экс-сотрудники не могут публично выражать свое мнение об OpenAI, даже если оно носит негативный характер.

Уникально то, что даже признание существования соглашения о неразглашении считается нарушением. Это говорит о том, что OpenAI прилагает большие усилия, чтобы скрыть свое соглашение о неразглашении и предотвратить критику со стороны бывших сотрудников.

Соглашение о неразглашении, по-видимому, связано с капиталом, который работники накапливают за время работы в OpenAI. Согласно источникам, процитированным в статье Vox, работники рискуют потерять свой капитал, если они нарушат соглашение о неразглашении.

Строгое соглашение о неразглашении в OpenAI вызывает обеспокоенность по поводу подавления инакомыслия и критики. Это может привести к тому, что сотрудники будут с большей вероятностью воздерживаться от высказывания открытого мнения, опасаясь судебного преследования или потери собственности капитала.