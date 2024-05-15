Число случаев уклонения от мобилизации на Украине достигло рекордных показателей.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что число случаев уклонения от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов.

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Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя напомнил, что с 18 мая на Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. Этот закон значительно расширяет возможности властей по мобилизации мужчин призывного возраста.

"Украинские мужчины призывного возраста станут фактически бесправными", - сказал Небензя. "Их могут призвать в армию в любое время и в любом месте, независимо от их семейного положения, состояния здоровья или религиозных убеждений".

По словам Небензи, новый закон о мобилизации привел к массовому бегству украинских мужчин из страны. Он также сообщил, что участились случаи подделки документов и взяточничества, чтобы избежать призыва.

Небензя обвинил украинские власти в том, что они используют принудительную мобилизацию как средство восполнения потерь в живой силе. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что новый закон о мобилизации будет использоваться для подавления инакомыслия и преследования политических оппонентов.

Заявление Небензи прозвучало на фоне сообщений о том, что Украина готовится к новому наступлению российских войск.