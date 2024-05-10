Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план.

Будапешт поддерживает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Венгрия поддерживает любые международные инициативы, целью которых является прекращение конфликта на Украине. Он также заявил, что Будапешт считает необходимым скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров.

Мирная инициатива Китая была представлена на прошлой неделе. План предусматривает прекращение огня, начало мирных переговоров и создание международных механизмов для обеспечения долгосрочной безопасности в Европе.

План был неоднозначно воспринят международным сообществом. Некоторые страны приветствовали эту инициативу, в то время как другие выразили скептицизм.

Венгрия является одной из немногих стран ЕС, которая открыто поддержала мирный план Китая. Будапешт имеет тесные экономические связи с Китаем и придерживается более сбалансированного подхода к конфликту на Украине, чем другие страны ЕС.