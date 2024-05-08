МВД Великобритании объявило о высылке российского военного атташе.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о высылке российского атташе по вопросам обороны и лишении дипломатического статуса нескольких зданий, принадлежащих посольству РФ в Великобритании.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что это решение было принято в ответ на "вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе". Однако он не уточнил, в чем именно Лондон обвиняет Москву.

реклама

Высланный атташе по вопросам обороны был признан "угрозой для национальной безопасности Великобритании". Ему приказано покинуть страну в течение недели.

Кроме того, Министерство иностранных дел лишило дипломатического статуса ряд зданий, принадлежащих посольству РФ. Здания больше не пользуются защитой Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что эти меры направлены на "защиту Соединенного Королевства от враждебной деятельности России".

Решение Великобритании последовало за аналогичными действиями других западных стран, которые также выслали российских дипломатов и лишили дипломатического статуса их собственность.