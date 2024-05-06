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СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины по подозрению в госизмене
СБУ задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Он подозревается в госизмене.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука по подозрению в государственной измене.

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По данным следствия, Гук осуществлял сбор и передачу секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту Украины Владимиру Зеленскому, иностранным спецслужбам. Полученные сведения могли быть использованы для нанесения вреда государственным интересам Украины.

Во время обысков по месту работы и жительства Гука были обнаружены и изъяты документы и технические средства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что задержание Гука стало возможным благодаря совместной работе СБУ и Офиса генерального прокурора. Он подчеркнул, что такие преступления не останутся безнаказанными и будут пресекаться самыми жесткими мерами.

СБУ продолжает расследование и не исключает причастности к этой деятельности других лиц. В ведомстве отметили, что утечка секретной информации представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Украины.

#россия #украина #сво #всу #сбу
Источник: aif.ru
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