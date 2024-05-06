Министерство иностранных дел России резко осудило высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских и других войск НАТО на Украину.

В заявлении МИД говорится, что высказывания Макрона "поражают своей безответственностью и бездумностью". Министерство обвинило НАТО в том, что она "ведёт к открытому вооруженному столкновению с Россией".

"Такие заявления не только безответственны, но и провокационны. Они создают опасный прецедент и приближают нас к порогу ядерной войны", - заявили в МИД.

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Россия предупредила, что будет рассматривать любое военное вмешательство НАТО на Украине как "прямое нападение на себя".

Высказывания Макрона прозвучали на фоне растущей напряженности между Россией и Западом из-за продолжающегося конфликта на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не допустит расширения НАТО на восток и не позволит Украине вступить в альянс. Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в агрессии против Украины и настаивает на том, что Киев имеет право на самооборону.