Модель Pro появилась на платформе Geekbench benchmark, раскрывая несколько ключевых деталей устройства.

Согласно листингу Geekbench, глобальная версия X Fold 3 Pro будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Процессор основан на 4-нм техпроцессе. Компания обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению со своим предшественником, Snapdragon 8 Gen 2.

Версия X Fold 3 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14. Устройство будет поставляться с последней версией операционной системы Google.

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Другие характеристики, раскрытые листингом Geekbench, включают:

одноядерный балл: 2146

многоядерный балл: 6304

Эти баллы соответствуют результатам других флагманских смартфонов, оснащенных Snapdragon 8 Gen 3.

Глобальная версия устройства, будет иметь такие же характеристики, как и китайская версия, которая была выпущена в ноябре 2023 года. Китайская версия X Fold 3 Pro оснащена двумя складными экранами: внешним AMOLED-экраном с диагональю 6,53 дюйма и внутренним складным AMOLED-экраном с диагональю 8,03 дюйма. Он также имеет четверную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 48 МП, телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом на 12 МП и телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом на 8 МП.

Глобальная версия X Fold 3 Pro будет иметь те же камеры и функции, что и китайская версия. Однако Vivo может внести некоторые незначительные изменения, чтобы адаптировать устройство к глобальному рынку.

Vivo X Fold 3 Pro станет одним из самых мощных и функциональных складных смартфонов на рынке. Он, вероятно, будет конкурировать с такими устройствами, как Samsung Galaxy Z Fold 5 и Oppo Find N2 Fold.