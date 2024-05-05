Компания Samsung может отказаться от графических ядер AMD для своих SoC Exynos.

Samsung и AMD работают вместе над внедрением графических процессоров на основе RDNA в мобильные процессоры Exynos 2200. Самый последний Exynos 2400 также оснащен графическим процессором RDNA. Партнерство даже расширилось до среднего сегмента с Exynos 1480.

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Однако два надежных отраслевых инсайдера Roland Quandt и @OreXDA сообщают, что Samsung расстается с AMD в области графики для своего флагманского чипа 2026 года. Южнокорейский гигант вместо этого стремится разработать собственную архитектуру графического процессора, которая проложит путь к Exynos 2600.

Подробностей об Exynos 2600 очень мало, особенно в отношении планов Samsung. Однако компания все равно может использовать RDNA в качестве основы для создания собственного графического процессора. Компания хочет создать аналогичные графические процессоры Qualcomm Adreno.

Несмотря на изменения, флагманы Samsung серии Galaxy S25 2025 года продолжат использовать чипсет Exynos, в частности Exynos 2500 (S5E9955). В линейке будет использоваться чип Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm для Galaxy.

Samsung выпустит серию Galaxy S26 и Exynos 2600 в 2026 году.