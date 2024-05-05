Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Samsung разрабатывает собственный графический процессор для Exynos 2600
Компания Samsung может отказаться от графических ядер AMD для своих SoC Exynos.

реклама

Samsung и AMD работают вместе над внедрением графических процессоров на основе RDNA в мобильные процессоры Exynos 2200. Самый последний Exynos 2400 также оснащен графическим процессором RDNA. Партнерство даже расширилось до среднего сегмента с Exynos 1480.

реклама

Однако два надежных отраслевых инсайдера Roland Quandt и @OreXDA сообщают, что Samsung расстается с AMD в области графики для своего флагманского чипа 2026 года. Южнокорейский гигант вместо этого стремится разработать собственную архитектуру графического процессора, которая проложит путь к Exynos 2600.

Подробностей об Exynos 2600 очень мало, особенно в отношении планов Samsung. Однако компания все равно может использовать RDNA в качестве основы для создания собственного графического процессора. Компания хочет создать аналогичные графические процессоры Qualcomm Adreno.

Несмотря на изменения, флагманы Samsung серии Galaxy S25 2025 года продолжат использовать чипсет Exynos, в частности Exynos 2500 (S5E9955). В линейке будет использоваться чип Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm для Galaxy.

Samsung выпустит серию Galaxy S26 и Exynos 2600 в 2026 году.

#samsung #exynos #exynos 2600
Источник: dtf.ru
+
Написать комментарий (0)
Samsung представила первый 3-нм мобильный чип, разработанный с помощью ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Good Lock появился в Play Store
+
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
4
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
18
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
+
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Производство OLED-панелей для iPad Pro приведет к изменениям в iPhone 16
+
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
LG представила новые OLED-телевизоры evo C4 и evo G4
+
Уволенные сотрудники Tesla считают, что качество зарядных станций Supercharger будет ухудшаться
+
На линии БАМа с начала года сдали более 10 объектов
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
1
Названы сроки запуска серии Xiaomi Pad 7
+
Hisense представила мини-LED телевизор U9N с яркостью 5000 нит и частотой обновления 144 Гц
1
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
6
В Германии протестировали встроенные в бордюры зарядные станции для электромобилей
1
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
104
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
179
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
7
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
4
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Как Россия и Китай вытесняют США из Африки - обзор публикаций СМИ
3

Сейчас обсуждают

aleximus777
02:10
Вот именно. А самое главное - со звуком то какие щас проблемы? Флешки по 512ГБ вполне доступны, щас на мобиле можно только непожатое аудио легко слушать. Что до сетей - тоже странно. Как можно видео 8...
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
Garthar
02:08
Он нудноват и туповат, смотреть стоит разве что из-за графония.
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
Garthar
02:04
Считать что в компьютере малые пусковые токи несколько опрометчиво. На самом деле они там как и везде могут достигать вполне серьезных значений. Особо это показательно было на самсунговыских винчестер...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Shteger
01:52
пфффффф. у меня 10к вкладок было в файрфоксе. любил перед сном полазить и наоткрывать чо почитать на завтра. потом не успевал прочитать. так накопилось 10к. действительно они никак не влияют на браузе...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Chesh
01:50
Написать не значит купить.
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Garthar
01:50
10 лет? А ты оптимист. Даже Китайцы и США только недавно достигли безубыточности и то только для поддержания реакции.
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
Garthar
01:50
Какой термояд алле? Ну и открою страшную тайно ну ИТЭР разрабатывается в том числе с Россией. И без РФ его просто не будет, а это на минуточку сейчас единственный реактор в мире который имеет шансы ст...
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
32Влад32
01:38
Ну уж конечно. Песня будет занимать 200кБ? Ага. И потом ИИ выдаст вам свое видение этой песни. Как то так? О какой верности и точности можно говорить в этом случае?
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
Кызахстанчево
01:38
а функция "жри бордюр" для нормальных людей, от мигрантов, будет? чтобы кнопку нажал и всех мастурбеков депортировали на родину
WhatsApp запускает две новые функции — «Мероприятия» и «Ответы» для сообществ
Вадим Савкин
01:27
Мило
Boston Dynamics показала танцующего робота-пса Sparkles в костюме мультяшной собаки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем