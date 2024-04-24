Для автономного вождения третьего уровня вам придется выбирать Mercedes EQS или седан S-класса.

Mercedes-Benz поставляет в США автономные автомобили третьего уровня - первый автопроизводитель, который сделал это.

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Хоть Tesla называет свою систему помощи водителю "Полностью автономным вождением", генеральный директор Илон Маск не смог обеспечить автономность 4-го или 5-го уровня. Именно Mercedes-Benz официально добился успеха, выведя автомобиль 3-го уровня на дороги.

Уровни 3, 4 и 5 относятся к полностью автоматизированному вождению, но различия между ними огромны. Автомобиль с автоматизацией 3-го уровня может управляться самостоятельно, хотя иногда требуется управление водителем.

В идеале 4-й и 5-й уровни никогда не должны просить водителя взять управление на себя. Однако 4-й уровень также работает в определенных ограниченных условиях. А 5-й уровень означает, что автомобиль может управляться самостоятельно в любых условиях.

Переход Mercedes-Benz на 3-й уровень, доступный через набор функций Drive Pilot, работает только в ясную погоду. Он функционирует на определенных автострадах Калифорнии и Невады и только тогда, когда автомобиль движется со скоростью менее 40 миль в час. Автомобиль доступен только в EQS от Merc и седанах S-класса.