Операционная система "Ваньюань" представлена Шен Доу, исполнительным вице-президентом Baidu Group.

16 апреля на конференции разработчиков искусственного интеллекта Baidu Create 2024, Baidu объявила о запуске своей последней инновации. Операционная система для интеллектуальных вычислений называется "Ваньюань". Эта новая система знаменует значительный сдвиг в ландшафте облачных вычислений с акцентом на интеллектуальные вычисления как ядро.

Операционная система представлена Шен Доу, исполнительным вице-президентом Baidu Group и президентом Baidu Smart Cloud Business Group. Она направлена на упрощение и улучшение процесса разработки приложений, основанных на искусственном интеллекте. Wanyuan обещает революционизировать способы взаимодействия разработчиков с вычислительными платформами.

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Шен Доу подчеркнул, что традиционные системы облачных вычислений по-прежнему актуальны. С развитием интеллектуальных вычислений возникает потребность в новой операционной системе, которая может переопределить взаимодействие человека и компьютера. Также помогает обеспечить разработчикам более плавный процесс разработки.

"Ваньюань" состоит из трёх уровней: ядра, оболочки и инструментария. На уровне ядра гетерогенная вычислительная платформа Baidu Baige AI была оптимизирована для таких задач, как обучение большим моделям и логический вывод. Она обеспечивает эффективность и быстродействие, являясь лидером отрасли по энергоэффективности вычислений.

"Wanyuan" поддерживает совместимость с основными чипами искусственного интеллекта, позволяя пользователям адаптировать вычислительную мощность с минимальными затратами. Такая гибкость решает проблемы использования нескольких чипов в сценариях обучения моделей, обеспечивая бесперебойную работу и экономическую эффективность.

Операционная система включает в себя большие модели, которые эффективно сжимают огромные объёмы мировых знаний и инкапсулируют понимание естественного языка. Это позволяет пользователям удовлетворять разнообразные потребности в различных бизнес-сценариях.

Функция управления рабочими процессами позволяет легко настраивать бизнес-процессы. Служба маршрутизации оптимизирует выбор моделей для различных задач, сокращая затраты на вывод до 30%.

Baidu стремится дать разработчикам и предприятиям возможность открывать новые возможности в приложениях, основанных на искусственном интеллекте.