Казалось бы, причем тут Иран...

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Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс сообщил о том, какой шаг поможет Москве и Пекину победить в противостоянии с Вашингтоном.

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Пол Крейг напомнил реакции Соединённых Штатов и России на китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он сказал, что две эти реакции были совершенно разними. США не приняла план, так как посчитала его недостаточно однозначным и «жёстким» по отношению к Москве, а Россия, в свою очередь, напротив - поддержала китайскую инициативу.

По словам Крейга, Америка неправильно оценила реакцию России, посчитав этот дружелюбный жест Пекину скорее слабостью, чем истинным желанием Москвы урегулировать конфликт. Это обстоятельство может сплотить Китай и Россию вокруг общей идеи мира и выставить Штаты главным агрессором. Впоследствии, данное объединение может перерасти в крепкий военный союз двух сильнейших держав.

Пол Крейг в своём интервью отметил, что при объединении вооружённых сил Китая и России, им останется сделать только одну вещь, чтобы взять верх над Соединёнными штатами, - включить в союз Иран.

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Такой союз, по словам Крейга, способен урегулировать не только конфликт на Украине, но и поддерживать мир на всём континенте.