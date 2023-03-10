Little Nightmares — приключенческий платформер, выпущенный в 2017 году и быстро ставший популярной франшизой. После первоначального успеха разработчики объявили, что работают над портом для мобильных устройств. К сожалению, технические трудности задержали выпуск этой версии и заставили фанатов ждать дольше, чем ожидалось. К счастью в 2021 году вышел сиквел,тираж которого составил два миллиона копий.
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Команда разработчиков усердно работала, пытаясь решить все свои технические проблемы, чтобы они могли предоставить качественный опыт игрокам, которые предпочитают играть на своих телефонах или планшетах, а не на консолях или ПК. Разработчики также выразили благодарность фанатам, которые оставались с ними на протяжении всего этого процесса, и оказали поддержку, несмотря на выявленные задержки с датами выпуска. Они понимают, насколько важно для геймеров во всем мире иметь доступ к таким играм, как Little Nightmares, без дорогих игровых систем. ведь компьютеры доступны только в определенных регионах мира.
В заключение, хотя могут быть некоторые неудачи при разработке портов, таких как те, которые были обнаружены при переходе Little Nightmare с консольных / ПК-версий на мобильные устройства, многие компании продолжают стремиться предоставить наилучшие возможности как для случайных, так и для хардкорных игроков.