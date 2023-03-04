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Согласно контракту, заключенному еще в 2019 году, в ближайшие годы компания Paramount должна была передать не менее трех сезонов мультсериала по десять эпизодов в каждом. Несмотря на это, компанией были предоставлены лишь восемь серий: две из которых относятся к 23 сезону, а остальные шесть - к 25 сезону. Вся проблема в том, что остальные эпизоды, формально, считаются отдельными самостоятельными полнометражными спецэпизодами или телефильмами, продолжительность каждого из которых составляет более одного часа. Данные проекты считаются эксклюзивами для стриминговой платформы Paramount+ в рамках договора Paramount и авторов мультсериала “Южный парк”.
Предоставлять новые серии компания Paramount отказывается, по словам Warner Bros., “называя новые эпизоды как угодно, но не эпизодами”. Иск в отношении Paramount был направлен 24 февраля. Компания Warner Bros. Discovery в иске сообщает, что ответчик “неоднократно искажал факты и нарушал условия контракта” и требует возмещения ущерба, так как сериал доступен еще и в библиотеке платформы HBO Max. Ответ на иск Paramount уже направила, компания заявляет, что никогда не нарушала условий контракта, к тому же, Warner Bros. Discovery до сих пор не удосужилась рассчитаться за предоставленные ей серии.