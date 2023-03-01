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На этот раз победитель получит эпичную карту “Отец драконов”, впрочем, в предыдущих турнирах также разыгрывалась игровая карта.Игра представляет из себя карточную фэнтези с нелинейным сюжетом, где игроки погружаются в мир драконов и других магических существ.
Суть игры заключается в развитии и улучшении королевства и карт своей колоды. Всего карт в игре более двухсот, а игрокам необходимо сражаться в PVE-боях, во время прохождения квестов, или же в PVP-боях, при участии в турнирах магов, лигах или битвах фракций.Помимо эпичной карты для победителя, другие участники, входящие в топ-25 лучших магов, получат кусочки карты “Элементаль земли”. В целом этот месяц стал очень насыщенным для игроков. За февраль было проведено уже около 10 событий: великое испытание, четыре турнира на ресурсы, квестовое событие и четыре турнира на карту.
Игра “Кровь титанов” сейчас активно набирает обороты, несмотря на критику бывших игроков, которые покинули проект из-за некоторого дисбаланса игровых карт в связи с введением привилегий для тех, кто за карты платит реальными деньгами.В игру “Кровь титанов” можно сыграть через несколько платформ. К примеру, проект добавлен в Steam, VK Play и Absolute Games.