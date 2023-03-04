реклама
Еще в январе этого года, о том, что компания не станет посещать мероприятие говорили СМИ, однако официального подтверждения информации не было. Также журналистами было выяснено, что отказаться от участия в E3 планируют еще "Microsoft" и "Sony". Несмотря на это, представители "Nintendo" сообщили, что очень доброжелательно относятся к E3 и ее организаторам ESA, а также всегда рады любой возможности общения со своими верными фанатами и любителями видеоигр.
Некоторые эксперты подозревают, что времени на мероприятие от ESA у "Nintendo" не нашлось, потому что компания по производству видеоигр сама планирует провести подобный показ с анонсами новых проектов и презентации продуктов студии. По мнению экспертов, именно также планирует поступить и компания "Sony". В целом, эксперты и аналитики заявляют, что со временем мероприятия от ESA и других организаторов становятся всё менее актуальны. Причиной этого становится самодостаточность игровых студий, которые теперь предпочитают организовывать свои мероприятия, на которых они не только контролируют весь процесс и акцентируют внимание лишь на себе, но и экономят деньги, и даже зарабатывают.
Напомним, что ежегодное мероприятие E3 в 2023 году традиционно планируете провести в формате оффлайн в период с 13 по 16 июня.