Вся проблема в том, что мероприятие не вписалось в планы издательства "Nintendo".

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Еще в январе этого года, о том, что компания не станет посещать мероприятие говорили СМИ, однако официального подтверждения информации не было. Также журналистами было выяснено, что отказаться от участия в E3 планируют еще "Microsoft" и "Sony". Несмотря на это, представители "Nintendo" сообщили, что очень доброжелательно относятся к E3 и ее организаторам ESA, а также всегда рады любой возможности общения со своими верными фанатами и любителями видеоигр.

Некоторые эксперты подозревают, что времени на мероприятие от ESA у "Nintendo" не нашлось, потому что компания по производству видеоигр сама планирует провести подобный показ с анонсами новых проектов и презентации продуктов студии. По мнению экспертов, именно также планирует поступить и компания "Sony". В целом, эксперты и аналитики заявляют, что со временем мероприятия от ESA и других организаторов становятся всё менее актуальны. Причиной этого становится самодостаточность игровых студий, которые теперь предпочитают организовывать свои мероприятия, на которых они не только контролируют весь процесс и акцентируют внимание лишь на себе, но и экономят деньги, и даже зарабатывают.

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Напомним, что ежегодное мероприятие E3 в 2023 году традиционно планируете провести в формате оффлайн в период с 13 по 16 июня.